Veja como cultivar o amor-próprio pode ser transformador

O amor-próprio é a raiz que sustenta todas as outras formas de amor (Imagem: cosmaa | Shutterstock)

Sempre achei "amor" uma das palavras mais bonitas. Pequena na grafia, mas capaz de uma força imensa, ela me foi apresentada na escola, quando eu ainda era criança. Mas, na prática mesmo, só fui entender seu significado com meu pai. Ele nunca disse que me amava, mas, por seus pequenos gestos, eu sempre soube. Todos os dias, ao chegar do trabalho, ele assobiava no portão e trazia surpresinhas: um chocolate novo, uma bala diferente, um livro, um abraço apertado. Também me contava as melhores histórias e me colocava nos ombros para desbravar o mundo que existia além dos muros da nossa casa. Suas linguagens do amor eram tempo de qualidade e presentes. Consequentemente, foram essas que também compreendi como primordiais e passei a aplicar em todas as minhas relações. Após a morte do meu pai, tentei preencher o vazio da sua ausência com esse amor de doação, esperando, assim – e a qualquer custo –, que as pessoas também me amassem de volta.

Descoberta do amor-próprio Foi já mais velha, para ser honesta, há mais ou menos três anos, com a ajuda da terapia, que descobri a existência de um outro tipo de amor: o próprio, ainda mais forte do que aquele aprendido na infância e, talvez, até mais bonito. Porque nos recarrega por inteiro e mostra que, quando gostamos de nós primeiro, estamos prontos para viver relações mais profundas e verdadeiras. No entanto, esse amor não costuma ser ensinado na escola nem durante a infância. Ouvimos algo daqui, dali e, algumas vezes, até somos incentivados a cultivá-lo. Mas, geralmente, crescemos sem saber direito sobre sua existência, nos espelhando apenas no amor que recebemos e pensamos ser suficiente para nos abastecer. Conforme nossas experiências de vida vão aumentando, percebemos que não é. E caímos nesse abismo, no qual mora a dualidade entre a necessidade de amar o outro, como aprendemos ser primordial, e esperar que alguém também nos ame de maneira igual ou parecida. Quando isso não acontece, nos sentimos vazios em uma busca interminável por aceitação, esquecendo que o essencial está em gostar de nós, para então partilhar nosso afeto.

É esse amor dedicado a nós, por nós, que nos fortalece. E ele é um cultivo, deve ser regado e alimentado diariamente, para crescer e ocupar cada vez mais os nossos espaços. Mas como fazemos isso? Como avivar esse amor em nós até se tornar algo espontâneo? Um espelho que seja nosso Talvez uma forma gentil de começar essa investigação seja refletir e compreender, de fato, quais fontes de amor conhecemos e estamos acostumados a receber e a doar. Clara Diniz Rezende é terapeuta, especialista em Psicologia Junguiana, Arte e Imaginário. E ela me disse que, na maioria das vezes, aprendemos a nos amar nos espelhando na forma como nossos pais amavam a si mesmos e a nós, de maneira prática, no dia a dia. “Pelo zelo, pela candura nas palavras de orientação, pela calma e paciência com que lidavam conosco, pelo interesse em estar presentes em nossas vidas”, explica. Também vale considerar que nem todos os pais fizeram autodescobertas nem vivenciaram esse amor deles para eles mesmos. Como consequência, não puderam ou não souberam transmitir aos filhos uma referência de amor-próprio, porque também não o conheceram. “Quando paramos para olhar para a dimensão do que a vida é, no processo de análise, por exemplo, começamos a perceber que o que os pais fizeram foi o que puderam fazer do que também foi feito deles”, pontua Clara. Nesses casos, o tempo e as realidades da vida serão os responsáveis por nos mostrar (ou não) a necessidade do cultivo do amor por nós mesmos. À medida que ampliamos nossas conexões e conhecemos mais sobre o mundo e as relações, além das familiares, percebemos que amar e sermos amados como aprendemos nem sempre basta. Uma jornada de autoconhecimento E aquela falta que sentimos, bem no fundo do peito, tem mais a ver com a forma como nos vemos, nos respeitamos e permitimos que o outro nos acesse. Quanto mais nos vasculhamos a fim de nos reconhecer, mais entramos em contato com a existência desse amor-próprio. E temos novas chances de trazê-lo para a realidade cotidiana e para as relações, que, aliás, ficam bem mais leves.

Dizendo dessa forma, parece simples. Mas não é assim, tão rápido. Muitas vezes, podemos demorar bastante a perceber que o que falta para abrir novos caminhos é exatamente essa dedicação e esse olhar para dentro. “Aqui estou compreendendo e trabalhando a ideia de amor-próprio como a capacidade de se conhecer minimamente e, a partir desse autoconhecimento, querer para si o que lhe fará bem”, observa Clara. Ela ressalta que essa busca também diz sobre “escolher, dentre tantas portas, aquela que conduzirá cada pessoa à realização do que quer para si”. O amor-próprio nos ensina a escutar nossa própria voz (Imagem: Mary Long | Shutterstock)