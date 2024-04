8 sucos para acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer

Uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas é essencial para alcançar um emagrecimento efetivo e duradouro. Alimentos como o gengibre, a canela e o óleo de coco, por exemplo, são excelentes aliados de quem deseja eliminar alguns quilos, pois ajudam o organismo a gastar energia e, associados a uma vida saudável, promovem a queima de gordura.

“Para ter uma perda de peso e consequentemente de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.

A seguir, confira 8 receitas de sucos saborosos para inserir na sua dieta!