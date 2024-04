6 saladas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o gengibre e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Disponha o frango na panela com o gengibre e doure os dois lados. Desligue o fogo, corte o frango em fatias e reserve.

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os gomos de laranja, a manga e o abacate e misture delicadamente. Acrescente o frango e o gengibre e mexa bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada com espinafre, grão-de-bico e ovo

Ingredientes

1 xícara de chá de alface picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

4 ovos cozidos

1/3 de polpa de abacate cortada em fatias

5 tomates-cerejas

1/4 de xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de nozes picadas

1/4 de colher de sopa de salsa picada

Azeite, suco de limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface e espinafre e misture bem. Após, com a ajuda de uma faca, corte os ovos ao meio e coloque no meio da salada. Adicione a polpa de abacate, os tomates-cerejas, o queijo cottage e o grão-de-bico e misture delicadamente. Por último, coloque a cebolinha, a salsa e as nozes e mexa novamente para incorporar. Tempere com sal, suco de limão e azeite. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com tomate

Ingredientes

250 g de lentilha

3 tomates sem sementes e picados

1/2 cebola descascada e cortada em cubos

1 colher de café de alho descascado e amassado

1/2 xícara de chá de salsinha

1/2 xícara de chá de cebolinha

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione o tomate, a cebola, o alho, a cebolinha e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.