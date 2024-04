5 receitas fit com linhaça para fazer em casa

A linhaça é reconhecida por seus múltiplos benefícios à saúde, sendo uma aliada poderosa na busca pela perda de peso. Além de proporcionar sensação de saciedade, enriquece as refeições com uma dose extra de nutrientes.

Pão integral com semente de linhaça

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de semente de linhaça moída

1 colher de sopa de fermento biológico

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de mel

1 xícara de chá de água morna

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Semente de linhaça para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a linhaça moída, o fermento biológico e o sal. Adicione o mel e a água morna à mistura até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até a massa ficar macia e elástica. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e cubra com um pano úmido. Deixe descansar por 1 hora. Coloque a massa em uma forma para pão untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com a semente de linhaça e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.

Barrinhas de cereal com linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de semente de linhaça moída

60 ml de mel

50 g de pasta de amendoim

50 g de damasco seco picado

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, junte a aveia, a semente de linhaça e o damasco e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça o mel em fogo baixo e misture com a pasta de amendoim até ficar homogêneo. Em seguida, transfira para a tigela com a aveia e misture bem. Coloque a misture em uma forma rasa untada com óleo de coco, de maneira que fique firme e compacta. Leve à geladeira por 5 horas, depois corte em tiras e sirva em seguida.

Bolinho de linhaça com cenoura

Ingredientes

2 cenouras raladas

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de semente de linhaça moída

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

em pó 60 ml de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a cenoura, os ovos e o mel. Adicione a farinha de aveia, a linhaça, o fermento e a canela e mexa até obter uma mistura homogênea. Distribua a massa em forminhas de muffin untadas com óleo de coco e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e sirva em seguida.