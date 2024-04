5 receitas de colomba pascal para fazer em casa

As grandes comemorações religiosas sempre têm um símbolo, que busca explicar as origens das tradições. É assim com o panetone, no Natal; com o hábito de não comer carne, na Sexta-Feira Santa, e com a hóstia na celebração da eucaristia, na Igreja Católica. E com a colomba pascal não é diferente.

Colomba pascal de calabresa

Ingredientes

Massa

45 g de fermento biológico

500 g de farinha de trigo

3 ovos

300 g de calabresa ralada

ralada 3/4 de xícara de chá de leite morno

1 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de azeitonas pretas picadas

Sal e orégano a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 clara de ovo

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento, o leite e duas colheres de sopa de farinha de trigo e misture bem. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Adicione a manteiga, os ovos, o sal e, aos poucos, o restante da farinha de trigo e sove bem a massa. Cubra e deixe descansar novamente até dobrar de tamanho. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa sobre ela, junte a calabresa e as azeitonas e mexa para incorporar.

Disponha a massa em uma forma para colomba, coloque sobre uma assadeira e pincele com a clara de ovo. Finalize polvilhando com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Colomba pascal com frutas cristalizadas e amêndoas (Imagem: gowithstock | Shutterstock)

Colomba pascal com frutas cristalizadas e amêndoas

Ingredientes

Massa

45 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água morna

4 gemas de ovo

1 colher de café de sal

2 xícaras de chá de manteiga morna

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de chá de raspas de laranja

500 g de farinha de trigo

2 xícaras chá de frutas cristalizadas

1 xícara de chá de uva-passa

Cobertura

1 xícara de chá de açúcar refinado

refinado 2 xícaras de chá de amêndoas sem pele e moídas

2 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de açúcar perolado

40 g de amêndoas inteiras

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento, o açúcar e a água morna e misture bem. Acrescente as gemas, a manteiga e o sal e mexa para incorporar. Adicione a essência de baunilha, as raspas de laranja e a farinha de trigo e misture até obter uma consistência homogênea. Junte as frutas cristalizadas e a uva-passa e mexa. Disponha a massa em uma forma para colomba, coloque sobre uma assadeira, cubra e deixe descansar por 40 minutos.

Cobertura

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o açúcar perolado e as amêndoas inteiras, e misture até obter o ponto de uma pasta. Depois, espalhe a cobertura por cima da colomba pascal, polvilhe com o açúcar perolado e as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Colomba pascal de amendoim

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

30 g de fermento biológico

4 colher de sopa de água morna

100 g de manteiga

100 g de açúcar

5 gemas de ovo

30 g de mel

Raspas de 1 laranja

200 g de amendoim sem pele e picado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

5 claras de ovo

250 g de paçoca

200 g de açúcar de confeiteiro

100 g de amendoim sem pele e tostado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento, duas colheres de sopa de farinha de trigo e a água e misture bem. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Depois, adicione o restante da farinha de trigo, a manteiga, as gemas, o açúcar, o sal, o mel e as raspas de laranja e mexa para incorporar.

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, polvilhe com o amendoim e sove a massa. Disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra e deixe descansar por 50 minutos.

Cobertura

Em um recipiente, coloque a paçoca, metade do açúcar e as claras e mexa bem. Despeje a mistura sobre a colomba pascal e polvilhe com o amendoim. Finalize peneirando com o restante do açúcar e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.