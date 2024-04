5 peças de roupa indispensáveis para o outono

Veja como não errar na escolha dos looks nesta época do ano

Veja essas dicas da coordenadora de estilo sobre as peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa para o outono!

Para quem deseja sair de casa sem errar na escolha das peças, Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu, empresa varejista nacional, dá a dica : “Invista em peças-chave, que caem bem com quase todo tipo de produção”. Segundo a profissional, vestido longo, cardigan, jaqueta, suéter e saia são peças que fazem combinações incríveis entre si e que garantem, além de looks estilosos, que a temperatura do corpo fique adequada para os termômetros de um dia de outono.

Durante toda a estação do outono, os dias trazem um clima de extremos: muito quente ao sol e bastante frio na sombra. Se as temperaturas mais amenas são a oportunidade de montar looks mais produzidos, elas também são desafiadoras para quem deseja manter uma mesma produção ao longo de todo o dia.

Se tem uma peça que toda mulher deve ter no armário é um vestido longo. “Coringa, oferece sofisticação e possui um ‘ar’ de estilo”, afirma Indira Magalhães. Segundo ela, o ideal é ter pelo menos três modelos: um com manga longa, um com manga curta e um vestido midi. “Mas, se for para escolher apenas um, sugiro o vestido longo, de manga curta. Se o clima estiver mais frio, basta jogar um cardigan por cima. Pronto! O look estará montado”, diz.

3. Jaquetas

Se o passeio é noturno, o melhor é carregar uma jaqueta mais quente, pois as temperaturas tendem a cair durante a noite. “A jaqueta deixa o look mais despojado e, dependendo da modelagem, deixa a produção mais fashion”, comenta Indira Magalhães.

Há opções de jaquetas para todos os gostos e estilos! “Se o passeio for uma balada ou um bar com as amigas, vale apostar em modelos que caiam bem com shorts e saias. Modelos em jeans, tipo casaquinho ou moletom, são opções ecléticas, que podem ser usados em diversos lugares e compromissos”, complementa.

4. Suéter

O suéter é a cara do outono! “Ele traz uma ‘pegada’ mais colegial e romântica, que deixa o look leve e despojado. Pode ser usado desde uma combinação com saia, até uma produção mais formal, para um dia de trabalho”, exalta.

5. Saia

Um mesmo modelo de saia pode ser utilizado em diferentes estações, proporcionando produções cheias de estilo. “Uma saia preta, por exemplo, fica linda com tênis e cropped em um dia mais quente; e montará um look incrível quando acrescentada uma bota de cano longo, com uma jaqueta”, exemplifica.

Segundo a profissional da Caedu, o ideal é ter pelo menos uma saia jeans, uma mais neutra, com cores como preto ou marrom, e uma saia longa. “São modelos que combinam com situações diferentes. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, o ideal é apostar em uma modelagem mais longa, combinada com um suéter. Já para um ambiente mais informal, os modelos com comprimentos mais curtos, junto da clássica meia-calça, são perfeitos”, finaliza Indira Magalhães.

Por Carolina Miranda