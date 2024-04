3 pessoas do signo de Áries que já venceram o Big Brother Brasil

Os nativos de Áries estão entre os participantes que mais venceram o BBB (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) - Portal EdiCase

O BBB 24 está chegando ao TOP 10 do programa e, a cada eliminação, a ansiedade do público para saber quem irá faturar o prêmio aumenta. Mas, enquanto isso não acontece, que tal conferir os ganhadores anteriores que pertencem ao signo de Áries? Os arianos ocupam, ao lado dos escorpianos, o terceiro lugar no ranking dos participantes que mais venceram o reality; e a explicação para isso pode estar nas características do signo. “Os nativos deste signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivesse procurando algo”, explica a astróloga Thaís Mariano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seguir, confira os 3 participantes do BBB do signo de Áries que conquistaram o prêmio do programa!

1. Rodrigo Cowboy – BBB 2 Rodrigo Cowboy se destacou no BBB 2 por sua personalidade autêntica (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Na segunda edição do Big Brother Brasil, o ariano Rodrigo se destacou por sua personalidade autêntica e paixão pelos animais. Mas, tratando-se de um nativo do signo regido por Marte, que traz a força do Deus da Guerra, ele também protagonizou muitas brigas dentro da casa. Inclusive, em uma delas, foi expulso temporariamente, mas voltou após ser perdoado pelo público. “A raiva e a agressividade são um grande desafio para as pessoas de Áries. Essas são características muito presentes e que podem levar a grandes prejuízos e dificuldades em suas relações e em sua própria vida”, alerta Thaís Mariano.