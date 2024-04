8 sucos detox e refrescantes para começar a semana

A desintoxicação é um processo natural do corpo humano, mas, por meio de uma dieta saudável, é possível ajudar a limpar o organismo e ter mais eficácia no processo de emagrecimento. Para isso, os sucos detox são uma excelente alternativa. Isso porque eles são preparados à base de alimentos nutritivos e ricos em vitaminas que ajudam a eliminar toxinas do corpo e aumentar o consumo diário de água.

A seguir, confira 8 receitas de sucos detox saborosos e fáceis de fazer!

Suco de beterraba com limão

Ingredientes

200 ml de água gelada

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata novamente por 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.