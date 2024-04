5 receitas de pães veganos para o café da manhã de domingo

Pão de batata (Imagem: Cesarz | Shutterstock) - Portal EdiCase

Não há nada melhor do que comer um pão delicioso e quentinho no café da manhã, concorda? Inclusive, é possível encontrá-lo em diversas versões, tanto doces quanto salgadas e, inclusive, veganas. Por isso, selecionamos 5 receitas de pães sem ingredientes de origem animal para você fazer em casa. Confira! Pão de batata Ingredientes 3 xícaras de chá de batata descascada, picada e cortada em cubos

15 g de fermento biológico fresco

1 colher de sopa de açúcar

de açúcar 120 ml de água morna

60 ml de óleo de girassol

4 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de molho de soja

Sal a gosto

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio até a batata ficar macia. Após, escorra a água, espere amornar e, com a ajuda de um garfo, amasse bem as batatas. Reserve. Em um recipiente, coloque o fermento e o açúcar e misture. Adicione a água morna, o sal, o óleo e as batatas e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Após, divida a massa em 8 bolinhas iguais e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Cubra e deixe descansar por 40 minutos. Em um recipiente, coloque o azeite e o molho de soja e misture bem. Pincele os pães com a mistura e leve ao forno preaquecido a 240ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão integral Ingredientes 1 xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1/2 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de sementes de girassol

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

Óleo para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a água, o fermento, o açúcar, metade da farinha de trigo branca, misture e deixe descansar por 10 minutos. Após, adicione o sal, as sementes de girassol, as sementes de chia, a farinha de trigo integral e o restante da farinha de trigo branca e sove até obter uma massa lisa e macia. Cubra o recipiente e deixe descansar até a massa crescer. Com as mãos untadas com óleo, dê uma leve sovada na massa e transfira para uma forma de bolo inglês untada com óleo. Deixe descansar por mais 20 minutos. Depois, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Sirva em seguida. Pão de cenoura Ingredientes 1 1/4 xícara de chá de água morna

10 g de fermento biológico seco

3 colheres de sopa de açúcar

3 cenouras descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 5 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Óleo de girassol para pincelar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o açúcar, a água, o sal, a cúrcuma, o óleo e as cenouras e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento biológico e misture bem. Despeje o conteúdo do liquidificador sobre o recipiente e mexa até obter uma massa homogênea.