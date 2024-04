6 saladas refrescantes para incluir na dieta

Para quem deseja uma refeição prática e deliciosa, as saladas são uma ótima pedida. Leves e refrescantes, elas são extremamente versáteis. Inclusive, podem ser preparadas com diversos ingredientes para incrementar o sabor. Além disso, ricas em vitaminas e nutrientes essenciais para o organismo, elas auxiliam na perda de peso e no bom funcionamento do corpo. Por isso, selecionamos 6 receitas de saladas para você incluir nas refeições e adotar uma alimentação mais saudável. Veja!

Salada de rúcula com melancia

Ingredientes

1/4 de uma melancia cortada em cubos e sem sementes

cortada em cubos e sem sementes 1 maço de rúcula silvestre

1 xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de geleia de menta

1 xícara de chá de queijo feta cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a geleia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Lave a rúcula em água corrente, retire o excesso de água e coloque as folhas em um recipiente. Adicione a melancia e o queijo feta e misture bem. Tempere com o molho reservado e sirva em seguida.

Salada de repolho e manga

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em fatias

4 xícaras de chá de repolho roxo cortado em tiras finas

cortado em tiras finas 2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite

1 manga descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão e o azeite e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o repolho, a cenoura reservada, a manga e a salsinha e misture bem. Adicione o molho reservado e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.