Confira as previsões do Ano-Novo Astrológico para os 12 signos

Este período não se trata apenas da posição do Sol, simboliza uma renovação das energias universais e o desbloqueio do potencial individual. É como uma oportunidade de crescimento interior e progresso exterior, coincidindo com o despertar da natureza na primavera. Todos os anos, à medida que o Astro-Rei entra em Áries, ele abre novas possibilidades e oportunidades de crescimento em todas as áreas da vida.

Você encontrará seu ambiente social e amizades no centro das atenções durante este período. Com um foco maior nas conexões sociais, terá a oportunidade de expandir seu círculo social, criar amizades e fortalecer os relacionamentos existentes. A participação ativa em atividades comunitárias e empreendimentos de grupo trará um sentimento de pertencimento e camaradagem.

Você precisará lidar com questões de gestão financeira e intimidade emocional durante este período transformador. Com foco em recursos compartilhados, planejamento financeiro e vulnerabilidade emocional, confrontará as complexidades das relações interpessoais e da administração financeira com consciência e diligência. Será um momento para navegar pelas complexidades das finanças conjuntas, abordar as inseguranças emocionais e promover um sentimento mais profundo de confiança e intimidade nos relacionamentos.

Libra dará importância ao fortalecimento de laços significativos e à promoção de parcerias equilibradas (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Libra

Você valorizará o cultivo de conexões significativas e a promoção de parcerias harmoniosas durante o Ano-Novo Astrológico. Esta fase relacional te levará a priorizar o cultivo de laços profundos e significativos com outras pessoas e a buscar parcerias baseadas no respeito mútuo, compreensão e reciprocidade. Será um momento para fortalecer os relacionamentos existentes, formar novas alianças e abraçar o poder transformador da conexão autêntica.

Escorpião voltará sua atenção para a saúde e o equilíbrio (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Escorpião

Você redirecionará seu foco para a saúde e o bem-estar durante este período transformador. Com ênfase no autocuidado, na produtividade e no bem-estar holístico, embarcará no crescimento e na transformação pessoal. Este período te convidará para priorizar sua saúde física e mental, estabelecer rotinas diárias fortalecedoras e cultivar hábitos que promovam vitalidade, resiliência e bem-estar geral.

Sagitário se entregará à expressão artística e à busca por conexões afetivas (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Sagitário

Durante o Ano-Novo Astrológico, você se entregará à expressão criativa e à realização romântica. Com entusiasmo pela vida e paixão pela aventura, poderá explorar os reinos da criatividade, do amor e do prazer com entusiasmo e alegria. Este período te convidará a abraçar os seus impulsos criativos, a nutrir as suas relações românticas e a saborear os prazeres simples da vida com gratidão e apreço.

Capricórnio priorizará estabilidade familiar e pessoal (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Capricórnio

Você irá se concentrar nos assuntos domésticos e familiares durante este período transformador. Com ênfase na estabilidade doméstica, nos laços familiares e na segurança pessoal, navegará pelas complexidades da dinâmica familiar, da vida doméstica e das raízes pessoais com determinação e resiliência inabaláveis. Este período apresentará oportunidades para aprofundar as ligações familiares, criar um ambiente familiar estimulante e lançar as bases para a segurança e estabilidade a longo prazo.

Aquário priorizará a comunicação e a atividade intelectual (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Aquário

Você dará importância à comunicação e às atividades intelectuais durante o Ano-Novo Astrológico. Com foco na promoção de conexões significativas, no envolvimento em conversas estimulantes e na busca pela aprendizagem ao longo da vida, embarcará em uma jornada de exploração intelectual e crescimento pessoal. Este período te convidará para ampliar seus horizontes intelectuais, expandir sua rede social e contribuir com seus insights e perspectivas únicas para o discurso coletivo.

Peixes voltará sua atenção para questões de segurança financeira e confiança pessoal (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Peixes

Você direcionará sua atenção para questões de estabilidade financeira e autoestima durante este período. Com foco no planejamento financeiro, gestão de patrimônio e no cultivo de uma forte autoestima, navegará pelas complexidades da segurança material e do valor pessoal com introspecção e discernimento. Este período te convidará para confrontar a sua relação com o dinheiro, reforçar a sua autoestima e cultivar uma mentalidade de abundância e prosperidade.

Por astrólogo e tarólogo Emer Oliveira