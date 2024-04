7 receitas incríveis de trufas para a Páscoa

Trufa tradicional (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) - Portal EdiCase

A Páscoa está chegando, e as receitas adocicadas já começam a fazer cada vez mais parte do dia a dia. Nesse sentido, é importante inovar nas ideias de doces, como uma forma de deixar a experiência e os sabores deliciosos. Por isso, confira 7 receitas incríveis de trufas, desde as mais tradicionais até as mais diferentes! Trufa tradicional Ingredientes 400 g de chocolate meio amargo derretido

meio amargo derretido 1 colher de sopa de licor de chocolate

1 colher de chá de mel

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o licor e o mel, empregando o creme de leite por último e aos poucos, o suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe-as uma a uma na cobertura fracionada. Em seguida, passe-as no cacau em pó. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas. Trufa de cappuccino Ingredientes 400 g de chocolate branco derretido

1 colher de sopa de pó para cappuccino tradicional

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Pó para cappuccino tradicional para decorar Modo de preparo Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o pó para cappuccino, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com o pó de cappuccino. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.

Trufa de cereja com licor Ingredientes 300 g de chocolate ao leite derretido

derretido 1 colher de sopa de licor de cereja

1/2 xícara de chá de cereja fatiadas

1 pitada de cravo em pó

1 pitada de canela em pó

1 xícara de chá de creme de leite

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Pedacinhos de cereja para decorar Modo de preparo Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido, o licor, as cerejas, o cravo e a canela. Aos poucos, adicione o creme de leite, o suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com pedacinhos de cerejas. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas. Trufa de banana e canela Ingredientes 300 g de chocolate branco derretido

derretido 1/2 xícara de chá de doce de banana

4 gotas de essência de banana

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Canela em pó para decorar

Cobertura fracionada para banhar as trufas Modo de preparo Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o doce de banana e a essência de banana, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com a canela em pó. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas. Trufa de mamão Ingredientes 400 g de chocolate branco derretido

1 colher de sopa de pó de sorvete sabor mamão papaia

1 colher de sopa de licor de cassis

Creme de leite o suficiente

Cobertura fracionada para banhar as trufas Modo de preparo Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o pó para sorvete e o licor, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.

Trufa de limão (Imagem: ELTON GOMES RIBEIRO | Shutterstock) Trufa de limão Ingredientes 400 g de chocolate branco derretido

1/4 de xícara de chá de suco de limão

Raspas de 2 limões

1 colher de sopa de mel

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Raspas de limão-siciliano para decorar Modo de preparo Em uma tigela grande, combine o chocolate branco derretido com o suco e as raspas de limão. Adicione o mel e misture bem. Aos poucos, incorpore o creme de leite até que a mistura fique macia e moldável. Leve à geladeira até que esteja firme o suficiente para modelar. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Utilizando um garfo ou um palito de dente, mergulhe cada trufa na cobertura fracionada derretida, cobrindo-as completamente. Deixe o excesso escorrer antes de colocá-las sobre uma grade ou papel-manteiga. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com raspas de limão para um toque extra de sabor. Deixe as trufas secarem completamente antes de servi-las. Trufa de maracujá Ingredientes 400 g de chocolate branco derretido

1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

1 colher de sopa de mel

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Sementes de maracujá ou açúcar cristal para decorar Modo de preparo Em uma tigela, combine o chocolate branco derretido com o suco de maracujá e o mel. Misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione o creme de leite até que a mistura atinja uma consistência cremosa e maleável. Cubra a tigela com filme-plástico e leve à geladeira por aproximadamente 12 horas para firmar. Após o período de resfriamento, retire a mistura da geladeira e, com a ajuda de uma colher de chá ou um boleador de sorvete, faça pequenas porções da massa. Molde cada porção em formato de trufa, enrolando-as entre as palmas das mãos.