3 cervejas para harmonizar com a ceia de Páscoa

Uma ótima sobremesa à base de chocolate branco, como uma torta ou uma mousse, harmoniza muito bem com uma cerveja sour. Isso porque a doçura suave do chocolate branco se mistura bem com a acidez das frutas e da cerveja, enquanto a textura cremosa da mousse ou de uma torta contrasta com a efervescência e acidez da sour, criando uma combinação equilibrada de sabores e textura.

Para facilitar a escolha nesta época do ano, o mestre cervejeiro Thiago Tinoco, da Mad Brew Tap & Steak House, em Ipanema, oferece combinações de harmonizações de cervejas artesanais com peixes, frutos do mar e até chocolate. Veja abaixo!

Uma mesa farta com peixes e frutos do mar, além de chocolates em versões de ovos, tabletes e bombons para a sobremesa, esses são alguns dos alimentos clássicos encontrados em uma ceia de Páscoa. Mas, quando o assunto é o que servir nos copos, surgem as dúvidas. Afinal, com o termômetro ainda marcando altas temperaturas e a cultura predominante da cerveja entre os brasileiros, qual estilo escolher?

A cerveja witbier harmoniza bem com camarão (Imagem: Nadya Nadal | Shutterstock)

2. Camarão e witbier

Uma ótima harmonização para a cerveja witbier é uma receita de camarão ao curry com arroz de coco. Ela combina bem com este prato devido às suas notas cítricas e herbáceas. A leveza e o frescor da cerveja cortam a cremosidade do leite de coco e o calor sutil do curry, enquanto suas características efervescentes limpam o paladar entre cada mordida. Uma sugestão é utilizar coentro fresco na preparação do prato para complementar as nuances de especiarias presentes na cerveja, criando uma harmonização equilibrada e deliciosa.

3. Bacalhau e NEIPA

A harmonização de bacalhau com uma NEIPA (New England IPA) pode ser uma combinação interessante, pois ela é conhecida por sua suavidade, corpo sedoso e aroma frutado, o que pode complementar os sabores suaves e delicados do bacalhau. Sugere-se experimentar um prato de bacalhau cozido com batatas, azeitonas e azeite acompanhado de uma NEIPA para uma experiência gastronômica diferenciada.