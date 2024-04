O consumo de verduras no dia a dia é fundamental para a saúde (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) - Portal EdiCase

As verduras são uma parte fundamental de uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo muitos benefícios para a saúde. Com uma ampla variedade de opções disponíveis, desde folhas verdes-escuras, como espinafre e couve, até vegetais crucíferos vibrantes, como o brócolis, esses alimentos são repletos de nutrientes essenciais que promovem o bem-estar. Confira, a seguir, 8 benefícios das verduras para a saúde. 1. Nutrientes essenciais As verduras são ricas em uma variedade de vitaminas e minerais, como vitaminas C e K, ácido fólico, potássio e ferro. Esses nutrientes desempenham papéis vitais em diversas funções do corpo, incluindo a saúde óssea, imunidade e coagulação sanguínea. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 2. Fibras alimentares Muitas verduras são excelentes fontes de fibras alimentares. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

3. Baixo teor calórico Verduras são naturalmente baixas em calorias e podem ser ótimas para quem está tentando manter ou perder peso. “Para ter uma perda de peso e consequentemente de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub. Verduras são uma rica fonte de antioxidantes (Imagem: Olivier Tabary | Shutterstock) 4. Antioxidantes Muitas verduras são ricas em antioxidantes, substâncias que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo. O consumo regular desses compostos pode ajudar a reduzir o risco de condições crônicas, como doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas.