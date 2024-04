5 receitas sem carne para a Páscoa

Quiche de tomate e queijo feta (Imagem: New Africa | Shutterstock) - Portal EdiCase

Na Páscoa, uma tradição comum em muitas culturas é evitar o consumo de carne, especialmente na Sexta-feira Santa, em observância ao período de quaresma. No entanto, a ausência dessa proteína não significa que a celebração seja desprovida de prazer culinário. Pelo contrário, há uma infinidade de receitas deliciosas que não requerem carne e podem ser preparadas facilmente em casa. Por isso, a seguir, confira 5 receitas práticas e deliciosas! Quiche de tomate e queijo feta Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

5 colheres de sopa de manteiga

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio

4 tomates cortados em fatias

200 g de queijo feta

4 ovos

1 xícara de chá de leite

200 g de creme de leite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Orégano e manjericão para decorar Modo de preparo Massa Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até obter uma textura de farofa. Acrescente as gemas e a água e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, pressionando-a no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 15 minutos, até ficar levemente dourada. Reserve. Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho picado até dourar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela grande, bata os ovos com o leite e o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Pegue a massa reservada e despeje o alho e a cebola, depois faça camadas de tomate, da mistura de ovos e leite e adicione o queijo. Polvilhe com orégano e manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida Salada de grão-de-bico e abacate Ingredientes 180 g de grão-de-bico cozido

cozido 1 abacate cortado em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 pepino cortado em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada

1/4 de xícara de chá de coentro picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, o abacate, o tomate, o pepino, a cebola-roxa e o coentro. Em outra tigela pequena, misture o suco de limão e o azeite. Despeje o molho sobre os outros ingredientes, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida. Lasanha de brócolis com queijo (Imagem: marco mayer | Shutterstock) Lasanha de queijo e brócolis Ingredientes Lasanha 500 g de massa para lasanha

800 g de brócolis cozido e picado

cozido e picado 300 g de queijo muçarela fatiado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado Molho 2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Depois, adicione o leite e o sal e continue misturando até ficar homogêneo. Reserve. Em uma assadeira, espalhe uma camada fina de molho. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Faça uma camada de brócolis e queijo. Repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com o molho. Polvilhe com o queijo parmesão ralado sobre o molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.