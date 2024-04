5 erros que podem prejudicar o resultado da micropigmentação

De acordo com Adriana Alves, da rede de clínicas de medicina estética avançada Estúdio Mais, trata-se de uma técnica semipermanente, que geralmente dura de seis meses a um ano, dependendo do tipo de pele, dos cuidados pós-procedimento e da qualidade dos pigmentos utilizados.

Apesar de ser um procedimento extremamente simples, é importantíssimo que a escolha do profissional seja feita com muito cuidado. “Desde a higiene até os cuidados com o retoque da micropigmentação, tudo é muito importante para um resultado satisfatório”, pontua.

Pensando nisso, Adriana Alves lista alguns erros que podem prejudicar o resultado a micropigmentação. Confira!

1. Erro na avaliação prévia

Quando um cliente chega para fazer uma micropigmentação, seja ela nos lábios, nas sobrancelhas ou nos olhos, uma avaliação completa deve ser feita, incluindo histórico médico, alergias, sensibilidades e expectativas.