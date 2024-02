6 vitaminas caseiras pós-treino para ganho de massa muscular

Dos exercícios mais pesados aos leves, seja qual for a atividade que você pratique, a fome é uma companheira que costuma aparecer após o treino, principalmente para os amantes da musculação. Isso porque o corpo aumenta o gasto de energia durante a malhação e sente a necessidade de repor as calorias perdidas.

No entanto, um erro que muitos costumam cometer é exagerar no consumo dos alimentos ou, ainda, comer comidas erradas depois do treino. Para evitar esses problemas, as vitaminas caseiras surgem como uma ótima opção, pois são preparadas com ingredientes saudáveis e ainda ajudam a turbinar os resultados dos exercícios.

Por isso, confira 6 receitas de vitaminas caseiras gostosas e práticas para tomar depois do treino!