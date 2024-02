5 receitas práticas e leves com frango para o jantar

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho-poró e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Junte as cenouras, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos. Coloque a cúrcuma e os cranberries e misture bem. Por último, coloque o arroz e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Para o jantar, as receitas com frango são as melhores opções, especialmente se você deseja montar um cardápio leve e repleto de sabor. Isso porque essa proteína é fácil de preparar e combina com diversos ingredientes, que garantem pratos irresistíveis para todos os dias. E o mais incrível, sem repetir nenhum deles, pois o frango também é versátil e permite diferentes preparos.

Peito de frango assado com pimentões

Ingredientes

2 peitos de frango cortados em cubos

4 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e cortada em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

verde sem sementes e cortado em cubos 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica e azeite a gosto

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite e disponha o frango, os pimentões, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Mexa bem e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com frango

Ingredientes

2 batatas-doces

100 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 pitada de páprica-doce

1 colher de sopa de água

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o frango, o sal, a páprica-doce, a pimenta-do-reino e o orégano e misture bem. Desligue o fogo, junte a salsinha e mexa para incorporar. Reserve.

Escorra as batatas, espere amornar e, com a ajuda de uma faca, corte-as ao meio no sentido do comprimento. Depois, com uma colher, retire o miolo, pincele a parte interna e externa com azeite e disponha sobre uma assadeira. Recheie com o frango e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango (Imagem: kuvona | Shutterstock)

Hambúrguer de frango

Ingredientes

400 g de peito de frango moído

1 cebola descascada e ralada

1 ovo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

em flocos finos Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, a cebola, o ovo, a aveia, o sal e a salsinha e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um hambúrguer e disponha sobre uma assadeira. Repita o processo com toda a massa e leve à geladeira por 1 hora. Após, retire os hambúrgueres da geladeira, disponha sobre uma grelha preaquecida em fogo médio e doure os dois lados. Sirva em seguida.

Almôndega de frango com aveia e cenoura

Ingredientes

300 g peito de frango cortado em cubos

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o frango e triture bem. Transfira para um recipiente e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Acrescente a cenoura e a aveia e misture até obter uma massa homogênea. Junte a salsinha e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.