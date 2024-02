Veja como funciona a psicoterapia positiva e os seus benefícios

Conforme explica Nathalie Gudayol, a psicoterapia positiva utiliza as seguintes técnicas:

Derivada da Psicologia Positiva, que teve origem formal por meio das ideias do americano Martin Seligman, em 1998, a Psicoterapia Positiva é uma abordagem que se concentra no cultivo das boas emoções, nas qualidades individuais e nas atitudes que dão certo.

Gratidão: por meio de diários de gratidão e reflexões diárias, pratica o reconhecimento e a apreciação da vida;

por meio de diários de gratidão e reflexões diárias, pratica o reconhecimento e a apreciação da vida; Mindfulness: por meio de técnicas de meditação e atenção plena, desenvolve a consciência do momento presente;

por meio de técnicas de meditação e atenção plena, desenvolve a consciência do momento presente; Visualização criativa: imagina cenários positivos e promove sentimentos de esperança e otimismo;

imagina cenários positivos e promove sentimentos de esperança e otimismo; Identificação e uso de forças pessoais: descobre e utiliza as forças individuais para lidar com desafios e alcançar metas;

descobre e utiliza as forças individuais para lidar com desafios e alcançar metas; Definição de objetivos positivos: estabelece metas que promovem o crescimento pessoal, o engajamento e a satisfação na vida;

estabelece metas que promovem o crescimento pessoal, o engajamento e a satisfação na vida; Cultivo de emoções positivas: pratica atividades que aumentem a alegria, o amor, a gratidão e a esperança;

pratica atividades que aumentem a alegria, o amor, a gratidão e a esperança; Construção de relacionamentos positivos: foca no fortalecimento e na promoção de relacionamentos saudáveis e significativos.

Benefícios da psicoterapia positiva

Além de trazer uma maior sensação de felicidade e satisfação com a vida, a psicoterapia positiva também oferece outros inúmeros benefícios. De acordo com Santiago Gomes, psicólogo clínico e especialista em Comportamento Humano, essa abordagem ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade e a melhorar os relacionamentos interpessoais.

Ademais, a psicóloga Nathalie Gudayol comenta que o modelo terapêutico positivo aumenta a resiliência, isto é, a capacidade de enfrentar desafios e adversidades, facilita o desenvolvimento pessoal e melhora a qualidade de vida de forma geral.

A psicoterapia positiva é indicada para qualquer pessoa que queira melhorar seu bem-estar psicológico (Imagem: Master1305 | Shutterstock)

Para quem é indicada a abordagem positiva?

Segundo Santiago Gomes, a psicoterapia positiva é recomendada “para qualquer pessoa que deseja melhorar o bem-estar psicológico e desenvolver habilidades para lidar com os desafios da vida de forma eficaz”.

Contudo, Ronan Mairesse, psicólogo e especialista em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, reforça que, para pacientes que sofrem com problemas emocionais e psicopatológicos mais graves, a psicoterapia positiva deve ser acompanhada de outras abordagens terapêuticas.

Duração do tratamento

A duração de um tratamento com a abordagem positiva pode variar conforme as necessidades do paciente e a gravidade dos problemas enfrentados. “Algumas pessoas podem encontrar benefícios significativos em apenas algumas sessões, enquanto outras podem se beneficiar de um tratamento mais longo e contínuo”, comenta Nathalie Gudayol.