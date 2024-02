5 receitas de crepioca para o lanche da tarde

A crepioca é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde. Muito consumida por quem deseja uma alimentação mais rápida, ela pode ser feita na versão doce e salgada, e combina com os mais variados recheios. Além disso, é a alternativa ideal para saciar a fome.

Por isso, confira, a seguir, 5 receitas de crepioca irresistíveis para você fazer em casa!

Crepioca recheada com banana e chocolate

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

de goma de tapioca 1 banana descascada e cortada em rodelas

Chocolate meio amargo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e a tapioca e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo, transfira para um prato e reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as rodelas de banana. Dobre ao meio e sirva em seguida.