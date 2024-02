Horóscopo semanal: previsão dos signos de 26 de fevereiro a 03 de março

Os próximos dias serão importantes para organizar as emoções (Imagem: Vlada Young | Shutterstock) - Portal EdiCase

O Sol em Peixes segue em conjunção com Mercúrio e Saturno. Isso indica uma fase importante para que as fantasias e ilusões do signo de Peixes se deparem com a realidade e a racionalidade de ambos os planetas. Com isso, o momento será propício para organizar as emoções e as expectativas, trazendo um olhar mais maduro à vida. Por outro lado, será possível que os movimentos do Astro-Rei tragam pessimismo, desesperança, limitações e bloqueios. Vênus e Marte seguem em conjunção e fazem quadratura com Júpiter. Isso sugere um período menos tenso para os relacionamentos, bem como a possibilidade de encontrar o equilíbrio e a harmonia neles. Contudo, tais movimentos também apontam para ações impulsivas e exageradas, o que poderá levar a desentendimentos e desequilíbrios nas relações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries Ao longo desta semana, você compreenderá melhor o que habita em seu inconsciente e os comportamentos que te levam a repetir os ciclos nocivos. Com isso, será importante ter discernimento e maturidade para lidar com as informações. Além disso, deverá se dispor a agir conscientemente perante as suas ilusões e expectativas em relação ao outro. No setor afetivo, após uma fase desafiadora, em que medos e inseguranças afloraram, você poderá desfrutar de um período mais tranquilo. Será um bom momento para estar na companhia dos amigos e de pessoas que tenham ideais em sintonia com os seus. Por fim, tome cuidado com os excessos, pois eles poderão levar ao aumento dos gastos. Touro O nativo de Touro terá mais energia para a sua carreira (Imagem: NebulaM | Shutterstock) Você depositará bastante energia em sua carreira. Além disso, haverá a possibilidade de fazer parcerias que te levem a conquistar o que almeja. Também poderá se harmonizar com pessoas do ambiente profissional. Será um bom momento para trabalhar em grupo, liderar uma equipe e assumir responsabilidades que envolvam a sociedade. Afinal, você passará uma imagem de segurança e confiança. Por fim, a tendência será que tenha mais clareza dos caminhos que deseja seguir. Tome cuidado apenas com as críticas e cobranças que poderão surgir. Gêmeos Você viverá uma fase importante no setor profissional. A tendência será que receba mais reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Contudo, isso poderá lhe trazer mais cobranças e responsabilidades. Portanto, cuidado com a tendência a se deixar levar por inseguranças e sentimentos de menos-valia. No setor afetivo, após um período desafiador, em que medos e traumas do passado te assombraram, você poderá desfrutar de momentos mais leves. Será a hora de se divertir na companhia de quem ama ou se apaixonar por alguém que lhe traga alegria e que esteja em sintonia com as suas verdades.

Câncer Após uma fase desafiadora no setor afetivo, você irá experimentar um período mais leve e de avanço no amor. A tendência será que viva momentos mais alegres ao lado da pessoa amada e dê um passo a mais no relacionamento. O momento também será propício para realizar viagens em casal e alimentar a chama da paixão e do entusiasmo. Você viverá uma fase de conexão com as suas crenças e sonhos. Além disso, poderá contar com uma dose extra de senso de realidade. Desse modo, conseguirá compreender os passos necessários para realizar os seus projetos, trazendo os planos para o concreto. Leão O leonino dedicará mais atenção ao setor afetivo (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

O setor afetivo receberá mais atenção de sua parte. Após algumas semanas desafiadoras, em que esteve em contato com medos, traumas e inseguranças, será possível encontrar mais equilíbrio no atual relacionamento. Além disso, você terá mais energia para conquistar a pessoa amada e apimentar a relação. Apesar disso, inseguranças, sentimento de desamparo e o medo do abandono e da rejeição poderão aflorar, te levando ao desequilíbrio. Será uma fase importante para tomar consciência do lado obscuro da sua alma e ressignificar os seus traumas. Virgem Período importante no setor afetivo. Você buscará mais equilíbrio nas relações, compreendendo as necessidades do outro e a importância de estabelecer limites. Será um momento favorável para amadurecer o relacionamento, tomando consciência do que é necessário para seguir de forma respeitosa. Isso vale também para as parcerias profissionais.