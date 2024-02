5 receitas simples e práticas para o almoço

Preparar receitas simples, fáceis e deliciosas para o almoço em casa é uma opção prática e gratificante que permite explorar a culinária de forma acessível. Com ingredientes comuns e técnicas básicas, é possível criar refeições saborosas que atendam às preferências individuais e proporcionem uma experiência gastronômica caseira única. Por isso, a seguir, confira 5 receitas simples para você incluir no cardápio e facilitar a rotina!

Tomate recheado com queijo

Ingredientes

4 tomates

240 g de queijo muçarela ralado

ralado 200 ml de requeijão

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado e cebolinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte a parte superior dos tomates e retire as sementes. Em um recipiente, coloque o requeijão, o queijo muçarela e o sal e misture bem. Com a ajuda de uma colher, recheie os tomates com a mistura. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180º C por 10 minutos. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Couve-flor empanada

Ingredientes

350 g de couve-flor lavada

1 ovo

200 ml de água

3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a couve-flor e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, separe os floretes e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, coloque o ovo em um recipiente, bata e reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de rosca e reserve. Passe os floretes de couve-flor no ovo e, depois, na farinha de rosca. Disponha no óleo quente e frite até dourar. Retire do óleo e coloque em um recipiente com papel-toalha. Repita o processo com toda a couve-flor e sirva em seguida.