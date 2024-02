3 vantagens e exercícios de pilates para a terceira idade

Segundo Josi Araujo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, o método promove uma melhoria significativa na qualidade de vida durante o envelhecimento. “Com o passar do tempo, nossas articulações tendem a perder mobilidade e nossa postura pode ser afetada. O pilates aborda essas questões fortalecendo a musculatura, melhorando a resistência e equilíbrio, diminuindo as quedas e auxiliando na manutenção da pressão arterial”, afirma.

O objetivo desse exercício é melhorar a coordenação motora e fortalecer os membros inferiores, bem como aprimorar a mobilidade articular do quadril, joelhos e tornozelos. Para realizá-lo, deite-se no carrinho com o antepé apoiado na barra fixa e realize a extensão e a flexão dos joelhos, mantendo a flexão plantar.

2. Footwork na chair

Footwork na chair ajuda a melhorar a postura (Imagem: Divulgação | Pure Pilates)

Esse exercício ajuda no fortalecimento do quadríceps e no alinhamento postural. Para realizá-lo, sente-se com um pé no pedal da chair e a outra perna estendida, fazendo o movimento de flexão e extensão do joelho.