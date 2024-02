7 sucos com chia para ajudar a emagrecer

A chia, uma semente comestível derivada da planta sálvia hispânica, é frequentemente encontrada no sul do México. Rica em nutrientes, vitaminas e proteínas, além de grande aliada das dietas, está disponível no mercado como óleo, farinha e semente.

“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira 7 receitas refrescantes de sucos com chia para incluir no seu dia a dia.