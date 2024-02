4 posturas de yoga para aliviar as dores do período menstrual

Praticar yoga ajuda a reduzir as dores causadas pelo período menstrual (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock) - Portal EdiCase

Dores nas costas, humor instável e a temida cólica, estes são alguns dos sintomas comuns que as mulheres costumam sentir durante o período menstrual. Para aliviá-los, bolsas térmicas, massagens e repouso são utilizados, mas nem sempre atingem o resultado esperado. Como alternativa, surge a prática de yoga, que tem ganhado destaque por ser uma forma eficaz na promoção de bem-estar. A seguir, o professor Francisco Kaiut, do Instituto de Pesquisa Kaiut Yoga, indica 4 posturas de yoga para você praticar e reduzir as dores do período menstrual. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Supta Baddha Konasana Supta Baddha Konasana ajuda a relaxar a pélvis (Imagem: GingerKitten | Shutterstock)

Com o objetivo de ajudar no relaxamento da pelve e aliviar as tensões abdominais e pélvicas, essa postura convida a deitar-se de costas, com joelhos dobrados e pés juntos. Ao permitir que os joelhos se abram suavemente para os lados, as mãos repousam sobre o abdômen, e uma respiração profunda por 5 a 10 minutos acompanha a postura para auxiliar no relaxamento do corpo. 2. Supta Virasana Supta Virasana relaxa os músculos inferiores das costas (Imagem: Slatan | Shutterstock) Destacando-se como uma prática para alongar e relaxar os músculos inferiores das costas, essa postura inicia-se sentada, com os joelhos dobrados. Ao permitir que os quadris desçam entre os calcanhares e estendendo suavemente as costas para trás, a respiração profunda e a permanência na posição por 5 minutos concentram-se na liberação de tensões. 3. Supta Padangusthasana Supta Padangusthasana reduz a pressão nas costas (Imagem: Koldunov | Shutterstock) Essa técnica busca esticar os músculos da virilha e aliviar a pressão nas costas. É feita deitada de costas, estendendo uma perna em direção ao teto. Ao segurar o dedão do pé correspondente e respirar profundamente, a alternância de pernas após 5 respirações completa a prática. 4. Virasana Virasana ajuda a aliviar a tensão abdominal e promove relaxamento (Imagem: fizkes | Shutterstock)

