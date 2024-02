10 cidades com imóveis mais caros do Brasil

Em algumas cidades brasileiras, o preço dos imóveis pode ser bem alto (Imagem: Thiago Leite | Shutterstock) - Portal EdiCase

A busca pelo imóvel ideal é influenciada por vários fatores. Quanto mais infraestrutura e melhor localização um imóvel oferece, maior tende a ser o preço por metro quadrado. Regiões-chave do país, que combinam apelo turístico com centros financeiros, tornam a busca por moradia ainda mais desafiadora. No Brasil, bairros nobres, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo e no estado de Santa Catarina, estão se valorizando. “Temos Ipanema e Leblon com preços cada vez maiores. Ainda, o centro e a Barra Sul de Balneário Camboriú, acompanhado por Itapema, mostram uma tendência do Sul do país em aumentar o preço dos imóveis. São Paulo também tem preços altos, até bairros como Itaim Bibi têm mostrado preços cada vez mais onerosos”, afirma o corretor de imóveis Rafael Scodelario. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Fatores que interferem nos preços De acordo com Rafael, a dinâmica de oferta e procura também contribui para o incremento nos preços. “Locais como no litoral catarinense foram impulsionados por cidades turísticas, que estão passando por um boom imobiliário. Até mesmo cidades próximas dos polos de turismo estão crescendo devido à falta de terrenos e imóveis, impulsionadas pela limitação do espaço físico”, acrescenta.

Conforme os dados do Índice Fipe ZAP liberados em fevereiro de 2024, o valor médio do metro quadrado no Brasil é de R$ 8.750. O relatório ainda indica um aumento imobiliário de 5,19% nos últimos 12 meses. Cidades com imóveis mais caros Veja, a seguir, as cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. 1. Balneário Camboriú (SC) – R$ 12.822 por m² Por permitir a construção de prédios a beira-mar, Balneário Camboriú é muito procurada (Imagem: Danilo Oliver | Shutterstock) Segundo o corretor, em Santa Catarina os imóveis estão cada vez mais em alta. Balneário acumula uma valorização imobiliária de 9,46% nos últimos 12 meses. Desde 2018, a valorização foi de 82%. É uma cidade turística, com empreendimentos mais novos que o de outras grandes cidades e tem leis que autorizam a construção de arranha-céus à beira-mar. Cidades litorâneas têm um espaço limitado e existem mais pessoas querendo morar nelas do que a quantidade de imóveis disponíveis, o que faz com que o preço aumente. 2. Itapema (SC) – R$ 12.660 por m² Itapema é uma das cidades mais buscadas para investir no estado de Santa Catarina. Ela conta com quase 76 mil habitantes, porém alcança 1 milhão de turistas durante a temporada de verão. Os imóveis à venda na cidade valorizaram 19,42% no último ano. Uma das razões do crescimento tem a ver com o crescimento de Balneário Camboriú. “Enquanto os preços da cidade aumentaram, os investidores passaram a buscar outras opções próximas, como Itapema e Porto Belo. Com oito praias ao longo de uma orla de 14 quilômetros, a cidade já tinha um índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0.796 em 2010. A baixa violência e a qualidade de vida atraem novos moradores”, explica Rafael.

3. Vitória (ES) – R$ 11.013 por m² O mercado imobiliário de Vitória é ainda muito restrito. A demanda supera a oferta e isso faz com que o valor aumente. Há poucos terrenos e imóveis disponíveis para venda, e tudo isso impacta no valor. Entre as capitais do Brasil, ela é uma das menores, com pouco espaço físico para crescer. Imóveis em bairros nobres chegam a custar o mesmo que nos endereços mais valorizados e procurados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 4. Florianópolis (SC) – R$ 10.833 por m² Com belezas naturais, segurança e qualidade de vida elevada, a Ilha da Magia possui um mercado imobiliário altamente valorizado. Desde áreas mais afastadas, como a Lagoa da Conceição e praias de difícil acesso, até praias movimentadas pelo turismo, a região abriga variados tipos de serviços e comércios. O valor médio do metro quadrado na capital acumulou nos últimos 12 meses a valorização de 11,77%. Dados do Programa das Nações Unidas mostram que a cidade é a capital brasileira com o melhor IDH do país, com diversas oportunidades de empregos, já que é conhecida como um polo tecnológico do Brasil.

“É uma das menores capitais do país, com poucas opções de locais para construção. Por ser uma ilha com 42 praias, a maior parte da cidade é área de Preservação Ambiental, com o percentual destinado a construções quase completo. A escassez de espaço e a alta demanda tornam o metro quadrado da capital como um dos mais caros do país”, destaca Rafael. 5. São Paulo (SP) – R$ 10.703 por m² São Paulo é considerada o centro financeiro e urbano do Brasil (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) São Paulo tem cerca de 11,4 milhões de habitantes e está no ranking das cidades mais populosas do mundo. É considerada o centro financeiro e urbano do Brasil. Por isso, comprar um imóvel lá não é tão barato assim. O acumulado em 12 meses para a capital paulista foi de 4,68%.