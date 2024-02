Veja o melhor horário do dia para tomar decisões

As decisões fazem parte da vida, mas nem sempre é simples escolher um caminho para seguir, especialmente se a mente está sobrecarregada. Certamente, você deve ter percebido que no começo do dia é mais fácil decidir entre levantar, dormir, escovar os dentes ou tomar café, e isso não é à toa. Ao acordarmos, o nosso corpo está “recarregado”, por isso o cérebro consegue definir melhor quais são as boas escolhas. Mas, no decorrer do dia, isso pode mudar.

Cérebro gerência energia

Nosso cérebro é limitado pelos seus recursos disponíveis. Imagine que você tem uma caixa d’água que permite a vazão de apenas 80 litros de água por dia, e você precisa priorizar para onde vai cada litro. E mais, desses 80 litros, 50 já estão comprometidos com as atividades obrigatórias que precisam ser feitas todos os dias. O cérebro trabalha mais ou menos assim para gerenciar o seu consumo de energia.

“Toda tarefa cognitiva que exige pensamento focado, como ponderar entre duas opções, avaliar o risco de uma decisão e tentar prever suas consequências ou, até mesmo, o esforço para resistir a uma tentação (como um doce após o almoço), representa uma atividade com alta complexidade e, também, alto custo energético. Ao longo de um dia, quanto mais alta a carga cognitiva no seu cérebro, mais rápido ele esgota a energia que tem disponível”, detalha Livia Ciacci, neurocientista parceira do SUPERA – Ginástica para o cérebro.