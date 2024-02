5 passos para preservar a Língua Materna

Com a globalização, uma característica do século XXI, acaba-se centralizando a comunicação no inglês ou em outros idiomas considerados relevantes para a economia. Esse comportamento estimula a ideia de superioridade linguística, marginalizando as línguas maternas (primeiro idioma que a criança aprende, a partir do contato com a família).

O Dia Internacional da Língua Materna, celebrado anualmente em 21 de fevereiro, destaca a importância das línguas maternas na preservação da diversidade cultural e na promoção da educação de qualidade para todos. Assim, a homenagem evidencia o papel do idioma nativo na formação da identidade cultural e no acesso ao conhecimento.

Nesse contexto, vale lembrar que preservar as línguas maternas traz efeitos positivos em diversos âmbitos: o linguístico, o cultural e, até mesmo, o emocional. “Quanto ao aspecto linguístico, as línguas maternas contribuem para a riqueza da diversidade linguística global, o que possibilita não só a expressão mais espontânea das pessoas no dia a dia, como também a produção artística mais plural”, diz Raphael Hormes, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH.

Mantém vivo o sentimento de pertencimento

Quanto ao aspecto cultural, as línguas maternas garantem a transmissão de histórias, tradições e mitos para as gerações futuras. Embora seja possível fazer isso em outro idioma, como o inglês, algumas nuances e “cores” da cultura local seriam perdidas, empobrecendo o patrimônio cultural de uma comunidade. Sobre o aspecto emocional, a troca entre nativos reforça o sentimento de identidade pessoal e pertencimento a determinado grupo.

Como preservar e revitalizar línguas maternas?

Segundo o especialista do Sistema de Ensino pH, algumas ações podem ser tomadas para a conservação das línguas em risco de extinção. Confira!

1. Documentação linguística

Com gravações de áudio e de vídeo ou transcrições escritas, é possível preservar o conhecimento linguístico e cultural para que, no futuro, essas línguas sejam lembradas.

As mídias digitais são uma ótima ferramenta para cultivar o idioma materno (Imagem: DG FotoStock | Shutterstock)

2. Materiais digitais

Também pode-se estimular a elaboração de materiais educativos digitais (como aplicativos e plataformas de ensino) que incentivem o contato com línguas minoritárias e com produções artísticas (como filmes e apresentações musicais) em que haja representações de comunidades que as usem.

3. Pesquisas focadas na análise linguística

Outra medida consiste na criação de um programa federal que fomente trabalhos e pesquisas da área da Linguística, o desenvolvimento de recursos educacionais, a capacitação de falantes e a interação com as comunidades locais.