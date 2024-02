4 dicas para preservar as mochilas escolares por mais tempo

A mochila é um item essencial para crianças em idade escolar, desempenhando um papel fundamental no transporte de materiais educacionais, livros e outros pertences necessários para a escola. Além de ser prática, ela também contribui para a organização e autonomia dos pequenos, facilitando o carregamento dos itens diários.

No entanto, é crucial destacar que com os cuidados adequados é possível prolongar a vida útil das mochilas. Dessa forma, Marinês Cassiano, especialista têxtil da rede de lavanderia 5àsec, lista algumas dicas que farão as mochilas infantis durarem por mais tempo. Confira a seguir!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Cuidados importantes com a mochila

Para estender a vida útil das mochilas escolares das crianças, o ideal é evitar o excesso de peso e o transporte de alimentos que podem causar manchas e atritos no tecido. Além disso, é importante ensinar os pequenos a pendurarem as mochilas e evitar deixar no chão, já que tais fatores podem contribuir com a durabilidade do produto.