Quadro psicótico agudo: entenda a condição que teve Vanessa Lopes

Após 12 dias no Big Brother Brasil 2024, a influenciadora digital Vanessa Lopes desistiu do programa. No entanto, durante a participação no reality, o seu comportamento fora do comum chamou atenção, levantando questões sobre a sua saúde mental. No último domingo (18), a ex-BBB participou do “Fantástico”, programa da TV Globo, e esclareceu o assunto, afirmando ter sido diagnosticada com um quadro psicótico agudo.

“Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa”, disse na entrevista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é o transtorno agudo psicótico?

De acordo com o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento, o transtorno psicótico agudo é um tipo de psicose com menor duração. “Cada caso é muito específico de acordo com cada paciente. No entanto, existem algumas coisas que podemos observar. Por exemplo, o transtorno psicótico agudo é um tipo de psicose que dura entre 24h e um mês. Ele pode se assemelhar com a esquizofrenia e incluir delírios, alucinações e dificuldade para manter pensamentos organizados”, explica o médico.