6 dicas para se comunicar melhor em lives e vídeos

Fonoaudióloga explica como falar de maneira clara e como prender a atenção do público

Roteirizar suas ideias é fundamental para evitar dispersões e manter a relevância. Evite falar excessivamente sobre um tema, desviar do tópico ou introduzir conteúdo irrelevante. Um roteiro é o guia que assegura clareza e coesão em suas apresentações.

Trabalhar na era digital pode até parecer uma tarefa simples, mas exige uma série de técnicas para uma boa comunicação. Navegando nas redes sociais, por exemplo, você já deve ter visto alguns influenciadores lendo roteiros ou até vestindo as cores das marcas em propagandas. Isso não é à toa. Nesse universo, cada palavra ou gesto é precioso e exige cuidado, especialmente em lives e vídeos.

2. Faça técnicas de respiração

Reduza o nervosismo com exercícios de voz e técnicas de respiração prévias à gravação. “Aquecer a voz e controlar a respiração contribuem para uma comunicação mais confiante e natural”, explica a especialista.

3. Desenvolva a linguagem corporal

A linguagem corporal reforça suas ideias e estabelece presença diante da audiência. “Mantenha contato visual com a câmera, utilize gestos para enfatizar pontos-chave e mantenha uma postura aberta e ereta para transmitir poder e autoridade”, explica.

Exercício de voz aprimora a projeção e a confiança (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Pratique exercícios de voz

Pratique exercícios de voz, como vibrar a ponta da língua “trrr…”, para aprimorar a projeção e a confiança. Exercícios de dicção, como a sequência “Pa ta cá, pra tra cra, pla tla cla” ajudam na articulação e clareza da fala.

5. Evite a monotonia

Nos primeiros 5 segundos, evite introduções monótonas. Por exemplo: “Olá, eu sou… (seu nome),…… (sua profissão)”. Varie a entonação para manter o interesse. Evite falar muito rápido ou devagar, o que pode prejudicar a compreensão do conteúdo.

6. Invista no storytelling

De acordo com a fonoaudióloga, incluir narrativas cativantes em seus vídeos é fundamental. O storytelling tem o poder de atrair uma audiência significativamente maior do que o esperado, proporcionando uma experiência envolvente. Dominar a arte da comunicação em vídeos e lives requer prática e atenção aos detalhes, mas ao seguir essas dicas, você estará no caminho para se destacar e cativar sua audiência.