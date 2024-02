5 dicas para mulheres se destacarem na área de finanças

O mundo das finanças, tradicionalmente dominado por homens, está passando por uma transformação necessária à medida que mais mulheres ingressam nesse setor altamente competitivo. Embora ainda haja desafios a serem enfrentados, elas estão cada vez mais assumindo papéis de liderança e deixando sua marca na indústria financeira global.

Atualmente, de acordo com dados do Think Tank Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), mulheres ocupam apenas 35% dos conselhos dos 50 maiores bancos comerciais do mundo. Em cargos de liderança, esse índice é ainda menor, diminuindo a participação feminina para 19%, com somente 16% das CEOs sendo mulheres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o caminho para o sucesso nas finanças não é isento de obstáculos, e as mulheres muitas vezes se deparam com barreiras sistêmicas, preconceitos de gênero e desigualdades salariais.