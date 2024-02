3 dicas para finalizar o cabelo com escova secadora e modelador

Finalizar o cabelo é sinônimo de infinitas possibilidades. Seja ele curto, médio ou longo, os grandes aliados para transformar os fios sãos os elétricos, que permitem a criação de diferentes penteados todos os dias. “Muitas pessoas não sabem que a escova secadora, por exemplo, consegue estilizar o cabelo tanto como os modeladores”, diz Thiago Martins, beauty artist parceiro de Vertix Professional, marca de produtos de beleza.

Pensando nisso, abaixo, o profissional lista algumas dicas de como finalizar os cabelos usando escova secadora e modelador de cachos. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Aposte na versatilidade da escova secadora

Além de deixar os fios com efeito escovado, Thiago diz que o uso desse acessório pode ir além: “Dependendo da forma como a escova secadora é manuseada, e das direções em que usamos ela, é possível modelar as pontinhas do cabelo para fora, deixando um visual bem descolado, ou para dentro, que passa um ar mais delicado. Para quem tem o cabelo bem curtinho, a escova secadora consegue trazer um efeito bem moderno de cabelo volumoso”, indica o profissional.