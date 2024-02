Conheça os encantos dos Alpes suíços

Cenários idílicos com vilarejos encantadores cercados por montanhas nevadas compõem o visual típico dos Alpes na Suíça. São lugares com tanta beleza que nem parecem reais, isso sem contar o privilégio de estarem em um dos países mais organizados, desenvolvidos e seguros do mundo.

Cidade de Interlaken

A começar pela cidade de Interlaken, com paisagens de encher os olhos do inverno ao verão em meio aos Alpes e aos lagos Thun e Brienz. Ela também é base para roteiros incríveis na região. Interlaken fica entre as montanhas Eiger, Jungfrau e Mönsch, onde há cerca de 200 km de pistas de esqui, além de uma densa rede de trilhas, acessíveis por meio de dezenas de ferrovias de cremalheira, teleféricos e outros meios de elevação.

Pistas de esqui e outras atrações

As principais regiões de esqui são Jungfrau (Mürren/Schilthorn, Kleine Scheidegg/Männlichen e First), Beatenberg e Axalp-Brienz. Jungfraujoch, chamada também de Top of Europe, é a estação mais alta da Europa, a 3.454 metros acima do nível do mar. O local oferece plataformas de observação, lojas, restaurantes e atrações de vários tipos.