3 destinos para turismo rural no interior de São Paulo

O turismo rural é cada vez mais praticado e incentivado nos interiores do Brasil. E em São Paulo não é diferente. Pouco a pouco, o interior paulista vai ganhando novos roteiros com fazendas, sítios e espaços sendo abertos ao público. É o caso da Rota Em Cantos do Interior Paulista, que integra as cidades de Anhembi, São Manuel e São Pedro, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo. O roteiro está em fase de consolidação e é um dos resultados do projeto Impulso Empreendedor, que tem como objetivo fomentar a cadeia produtiva do turismo nos municípios. Na região, destacam-se atrativos de turismo de natureza, aventura, rural, religioso e muito mais. Para conhecer a rota completa, vale separar pelo menos três dias de viagem. 1. Anhembi A Festa do Divino de Anhembi, com mais de 150 anos de história, é uma celebração única que mantém viva a tradição da Irmandade do Divino. Anualmente, os devotos realizam uma peregrinação de 9 dias, viajando de casa em casa com a bandeira do Divino e cantando músicas tradicionais. O uso de batelões para atravessar o Rio Tietê e a vestimenta branca simbolizam a missão cumprida.

Mas o ápice da festa acontece na procissão, culminando no emocionante Encontro das Canoas. Com fogos de artifício e o cortejo dos Amortalhados, a festa é um momento de profunda devoção, em que os devotos expressam fé e gratidão aos pés do Divino. A tradição, iniciada no século 19, continua a inspirar a comunidade, unindo gerações em torno da fé, cultura e história. Para além da festa, o turismo religioso na cidade se mantém com paradas como a Igreja Nossa Senhora dos Remédios e a Casa do Divino Espírito Santo, onde estão as bandeiras da festa e outros objetos relacionados. Um passeio pelo rio no Anhembi Camping Para conhecer um pouco mais das paisagens naturais da cidade, o Anhembi Camping é um refúgio projetado para proporcionar lazer, segurança e conforto a famílias locais e visitantes. Estrategicamente localizado em uma extensa área verde nas margens da represa de Barra Bonita, o camping é um destino ideal para entusiastas da pesca e esportes náuticos. Com estrutura completa, oferece opções para passar o dia, acampar com barracas ou se hospedar do mini chalé. Além de uma piscina, o local disponibiliza restaurante e churrasqueiras para momentos de descontração. Os visitantes podem também explorar a beleza do entorno por meio de passeios de barco pelo rio Tietê represado, onde a natureza preservada revela a presença de aves como tuiuius, garças pantaneiras e patos selvagens. Queijos e um pouco mais de turismo rural Já o Laticínios Sítio Água Fria oferece uma experiência de turismo rural e gastronômico. O lugar é especializado na produção artesanal de queijos premiados, doce de leite, iogurte e outros derivados. E combina cuidado artesanal com tecnologias modernas para assegurar a excelência em seus produtos.

Para conhecer a produção e fazer uma degustação, é preciso agendamento prévio. O passeio passa por lugares do sítio como o laboratório onde é desenvolvida a reprodução dos animais e os pastos onde as vacas descansam e pequenos bezerros circulam com tranquilidade. É de se encantar crianças e adultos da “cidade grande”! Na hora de provar os sabores locais, destacam-se os queijos como coalho, remanso, nascente e minas frescal. São Manuel é o lugar perfeito para atividades de camping temáticas (Imagem: Celli07 | Shutterstock)

2. São Manuel Para viver, de fato, uma experiência de turismo rural, os visitantes de São Manuel podem visitar a Fazenda Morro Azul. O lugar é cenário para atividades de camping temáticas, como astro turismo. Na estrutura, além do camping e de base de apoio com pontos de energia, cozinha e banheiros com chuveiro quente, a fazenda conta com cachoeiras e grutas ideais para trilhas. Não à toa, um de seus principais atrativos são os passeios guiados de aquatrekking e caminhadas de nível moderado. Mesmo para quem não é tão fã de acampamentos, essa é uma vivência que vale a pena ser feita ao menos uma vez. Para começar o dia, os visitantes têm a chance de acompanhar o nascer do sol em meio à natureza, enquanto desfrutam de um café da manhã especial. Na sequência, a caminhada leva até a Gruta da Pedra da Moça, uma das maiores da região, em um percurso de 3km ida e volta. Ou então até as cachoeiras como a do Amor, que conta com poço para banho, em um tour de 6km ida e volta. Espaço para o casamento dos sonhos A Estância Marina de São Francisco é o cenário ideal para casamentos em São Manuel, proporcionando uma experiência singular de celebração em meio à natureza. A fazenda conta com superestrutura de hospedagem, onde os noivos e seus convidados podem curtir antes e depois da cerimônia.