5 pratos típicos do verão para combinar com cerveja

O verão segue no Brasil, e diversas regiões do país registram altas temperaturas desde o final do ano passado. A estação mais quente vai até o dia 20 de março. Neste período, as pessoas costumam buscar diferentes formas de se refrescarem, como curtir uma praia ou piscina com a família e amigos e saborear uma refeição mais leve e com ingredientes frescos. Geralmente, as refeições são acompanhadas de bebidas bem geladas, sendo que a cerveja costuma aparecer com frequência no verão.

Saborosa, versátil e refrescante, a bebida possui diferentes estilos que combinam com diversos pratos. Pensando nisso, o mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz, explica como combinar diferentes estilos de cerveja com comidas bastante consumidas no verão. Confira!

1. Saladas

Não tem como falar de pratos de verão sem mencionar as saladas. Leves, saborosas e nutritivas, na hora de escolher a cerveja para ser servida com o prato é preciso ficar atento em relação aos ingredientes. Se for uma salada caesar, por exemplo, que leva alface, frango grelhado, parmesão e croutons, uma fruit beer de laranja é a opção ideal. Além de ser uma cerveja leve e refrescante, o sabor cítrico dá um toque especial ao prato.