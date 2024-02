8 motivos para incluir a caminhada na rotina

2. Recomendada para todo mundo

A caminhada é recomendada para todos devido à sua simplicidade, acessibilidade e diversos benefícios para a saúde. Além disso, é uma atividade com baixo risco de lesões, adaptável às necessidades individuais.

Segundo o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício, a caminhada é uma “ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”.

3. Ajuda a controlar o peso

Ao incorporar a caminhada na rotina, é possível queimar calorias de maneira eficaz, auxiliando no controle do peso. Para os iniciantes, recomenda-se uma caminhada de 10 a 15 minutos diários, durante toda a semana. Se o tempo for limitado, priorize a prática em quantos dias puder, para obter resultados mais rápidos. O Dr. William Komatsu sugere acrescentar 3 minutos ao tempo total do treino a cada semana, ajustando conforme a disposição e o conforto de cada pessoa.

4. Melhora o humor

A prática regular de caminhada libera endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Portanto, essa atividade ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a melhorar o humor de maneira geral. “Esses efeitos são importantes, pois tendemos a repetir comportamentos e hábitos que são prazerosos e nos fazem sentir bem”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita.

5. Ajuda na prevenção e tratamento de artrose no joelho

A caminhada ajuda na prevenção e tratamento da artrose, pois fortalece os músculos ao redor das articulações, melhora a flexibilidade e a amplitude de movimento. Além disso, alivia a dor por meio da liberação de endorfinas e melhora a circulação sanguínea.

“Esse processo degenerativo é complexo e inicia-se com o envelhecimento. Mas muitas pessoas ficam em dúvida se podem ou não praticar exercícios físicos como caminhadas. E, na verdade, sabe-se que esse tipo de exercício pode ser um tratamento eficaz para retardar o dano que ocorre na articulação, além de reduzir as dores”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).