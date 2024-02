3 benefícios do networking para a diversidade nos negócios

Conectar, interagir e estabelecer laços profissionais: o networking é uma prática essencial no mundo dos negócios. No entanto, além de ser uma ferramenta crucial para o sucesso profissional, ele também desempenha um papel fundamental na promoção da diversidade e inclusão, pois as necessidades de mercado nesse setor ainda são carentes.

O Relatório de Empregabilidade, realizado pela Gupy, empresa de soluções para RH no Brasil, mostra que, por mais que existam leis que amparem PCDs (pessoas com deficiência), empresas com mais de 200 pessoas colaboradoras ainda apresentam números baixos de contratações desse público.

Essa pesquisa elucida o quanto o networking está integralmente ligado na construção de redes diversas no panorama empresarial. Precisamos entendê-lo como essencial para fortalecer ações inclusivas, tornando líderes e empresas mais preparados para debater a pauta de forma responsável.