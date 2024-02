Arequipa: conheça a segunda maior cidade do Peru

El Misti é um dos vulcões da cidade de Arequipa no Peru (Imagem: JorgeAndres | Shutterstock) - Portal EdiCase

Três imponentes vulcões – El Misti, Chachani e Pichu Pichu posam exuberantes ao redor de Arequipa. A 2.400 metros acima do nível do mar, a “cidade branca”, segunda mais populosa do Peru, com mais de 850 mil habitantes, ficou conhecida por esse nome graças à cor clara de seus moradores, resultado da miscigenação entre índios e espanhóis. Muitos ligam o apelido à pedrasillar, usada na construção da maioria de seus prédios. O mineral se formou na região milhares de anos atrás devido aos gases expelidos dos vulcões. Igreja modelada em pedra sillar O sillar é marca registrada em todas as construções da cidade e em sua cultura. Uma das representações mais evidentes se encontra no bairro de Yanahuara: a Igreja dos Jesuítas, totalmente modelada em 1750 com a pedra branca. Sua fachada incorpora a rica mistura de culturas indígenas e coloniais espanholas esculpidas em alto-relevo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A maleabilidade do mineral garante a riqueza de detalhes em cada figura: um anjo com coroa de penas, colunas talhadas, um gato andino que expele de sua boca ramos de flores e deles produtos típicos da região (espiga de milho, flor e o mamão arequipenho). O painel se complementa com anjos, um pássaro e, ao meio, uma índia. Na parte superior da fachada, a imagem esculpida da Virgem do Rosário, Santa Catarina de Sena e Santa Rosa de Lima.

Assim como todas as fachadas das Igrejas de Arequipa, essa também foi reformada devido aos fortes terremotos. A pedra de sillar é sensível à água e só resiste na cidade graças a pouca quantidade de chuvas. A baixa resistência do material o levou a ser usado somente em muros. Da praça central é possível contemplar o emblemático vulcão Misti (Imagem: Christian Vinces | Shutterstock) Destaques na praça central Ainda na praça central do distrito se pode contemplar o emblemático vulcão Misti, de 5.800 metros de altura, distante 20 quilômetros de Arequipa. Os arcos da praça, claro, feitos de rocha vulcânica, proporcionam a moldura das fotos. Há fotógrafos disponíveis nas proximidades. Por ali também se vende “queso helado”, numa tradução ao pé da letra, “sorvete de queijo”. Mas o nome não condiz com o produto. Trata-se de um sorvete tradicional, feito de leite, açúcar, coco e baunilha. A sobremesa teria sido feita primeiramente no convento de Santa Catalina e adaptada por um arequipenho. Conta-se que o gelo foi retirado do topo do vulcão Misti. Para não se derreter durante o tempo da viagem (em lombo de mula) até a cidade foi preciso conservá-lo em sal. O sorvete era feito da mistura dos ingredientes dentro de uma vasilha que era envolvida por outra cheia de gelo. Ao bater, a massa ganhava consistência e logo nascia uma sobremesa suave e saborosa. Os vulcões foram essenciais para Arequipa: fizeram surgir um mineral único na região, fertilizaram o solo, foram canais de expressões da arte e da cultura local e ajudaram até na sobremesa. Por fim, sua presença ao fundo é a imagem do grande desfecho: orgulhoso, Misti divide a atenção dos visitantes com a cidade que fez nascer, sem expelir o mínimo de timidez.

Play

Seu Fortunato e a pedreira A imensa rocha de sillar despenca do alto do paredão de quase 20 metros de altura. Marreta em punho e mãos firmes apoiam a cunha no lugar preciso: o bloco se parte. Ainda restam mais 19 para seu Fortunato concluir o dia de trabalho. Essa rotina tem se repetido nos últimos 30, dos 55 solitários anos de vida do cortador de pedra, todos dedicados a consumir parte do paredão de dois quilômetros na pedreira de sillar, a 20 minutos do centro de Arequipa, entre os distritos de Cerro Colorado, Yura e Uchumayo. A produção lhe garante mil Soles por mês, algo em torno de R$ 1.300,00. Seu Fortunato faz parte de uma cooperativa de 500 pessoas. O trabalho se divide em 16 frentes e três funções distintas: produzir os blocos, comercializar e entregá-los nas casas de construção da cidade. Esculpindo história na pedreira de Arequipa Na parede oposta, a réplica da fachada da Iglesia de la Compañía, dos Jesuítas, o brasão da cidade e a imagem de um trabalhador em atividade rendem boas fotos às dezenas de turistas. Também rendem alguns trocados extras a seu Fortunato. É o único momento em que ele abandona a marreta, se recupera da respiração ofegante e passa a talhar um pouco de sua própria história aos interessados.

O tempo de vida da pedreira ainda dependerá da combinação do que resta da quantidade de rocha, da demanda do mercado e da disposição de novos trabalhadores. Declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Peru, a pedreira, cuja técnica de trabalho é empregada há 400 anos, viu passar diversas gerações, em muitos casos, de pai para filho. Não será o caso de seu Fortunato. Dos três filhos, dois são homens, e não querem o mesmo destino do pai. Assim sendo, tão teimoso quanto a rocha que nunca se acaba, seu Fortunato segue a dura empreitada que a vida lhe proporcionou. Enquanto existir pedreira e fôlego, a cidade continuará a crescer a partir de suas mãos. Os segredos do monastério de Santa Catalina Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o Convento de Santa Catalina é uma espécie de cidade fundada em 1579. O belíssimo museu guarda memórias da cultura espanhola em Arequipa. Mais do que paredes coloridas e corredores estreitos, por onde filhas de famílias nobres do século XVI eram entregues para a vida religiosa, a área de 20 mil metros quadrados do Convento de Santa Catalina conduz o visitante aos cômodos que resistiram ao tempo e aos terremotos da cidade.