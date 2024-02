10 alimentos que podem conter lactose

É importante estar ciente de que o açúcar natural do leite pode estar presente em comidas inesperadas

A intolerância à lactose é uma condição caracterizada pela incapacidade do corpo em digerir completamente a lactose, um açúcar presente no leite e em seus derivados. Isso ocorre devido à deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose em moléculas menores para facilitar a absorção no intestino delgado.

“Quando um indivíduo é, de fato, intolerante à lactose, ou seja, incapaz de digerir o açúcar natural do leite e de seus derivados, consumir alimentos fabricados especialmente para ele potencializa a sua saúde e evita os principais sintomas característicos dessa síndrome, como distensão abdominal, cólicas, diarreia, flatulência e náuseas”, explica a nutricionista Liz Galvão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos óbvios produtos lácteos, como leite, queijo e iogurte, alguns alimentos menos conhecidos podem conter lactose. Abaixo, confira alguns deles!