6 dicas para o detoxificar o corpo após o Carnaval

Durante o Carnaval, tudo é festa. Com isso, as pessoas costumam se despreocupar com a alimentação e aumentar a ingestão de bebidas alcoólicas. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, em 2023, revelou que 40% dos foliões costumam ingerir bebidas alcoólicas em doses muito mais elevadas do que o habitual.

“O excesso de álcool nessa época, somado à má alimentação e à redução na qualidade do sono, sobrecarrega os órgãos responsáveis por processar e eliminar as toxinas, como fígado, rins e intestinos, prejudicando todo o funcionamento do corpo, incluindo a digestão, imunidade e até o desempenho cognitivo”, explica Claudia Chang, doutora e pós-doutora em Endocrinologia e Metabologia pela Universidade de São Paulo (USP) e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, esse descontrole pode prejudicar o funcionamento do organismo, pois o corpo fica sob efeito de toxinas que estimulam a formação de radicais livres. E, segundo a médica, os radicais livres provocam o estresse oxidativo, interferindo nos processos metabólicos do organismo.