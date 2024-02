5 passos para conseguir um emprego após o Carnaval

Após o Carnaval, as empresas iniciam o ciclo de contratação para completar as vagas e fortalecer os times para os projetos do ano. Então, é muito importante que quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho alinhe suas expectativas, atualize o seu currículo e fique antenado às tendências do mercado.

“Com a passagem do Carnaval, as pessoas que estão em busca por uma vaga devem voltar o foco em ajustar e potencializar essa busca. O início do ano é o momento que as empresas estão de olho em novos talentos e muitas estão finalizando alguns processos seletivos pensando em montar uma equipe de ponta com foco em suas estratégias e objetivos”, avalia Gabriel Gatto, especialista em RH há mais de 16 anos e eleito o número 1 RH influencer do Brasil pela Go Integro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ajudar quem está nesse processo, o especialista indica cinco dicas estratégicas para impulsionar a busca pela tão sonhada oportunidade. Confira!