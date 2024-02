Veja como cultivar a alegria no dia a dia

Vez ou outra, principalmente quando conheço pessoas novas, ouço que aparento ser muito alegre. É que estou quase sempre sorrindo, achando graça em toda a vida, praticando gentilezas, tentando encontrar maneiras de bendizer até os momentos mais estranhos da caminhada. Não sei se tudo isso tem realmente a ver com a alegria, até porque me encontro e me reconheço tão bem nos meus estágios de maior melancolia. No entanto, não posso negar nem rejeitar essas características que sempre me acompanharam, disfarçadas de insistência em achar a beleza que mora nas pequenas coisas. E isso, por si só, já me confere instantes de contentamento diante do viver. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Construindo um espaço para a alegria A alegria, assim como a tristeza e a raiva, é uma emoção base e inerente a nós. Ou seja: buscando-a ou não, uma hora ou outra conheceremos e experimentaremos seus efeitos. Sabe aquela sensação que fica quando realizamos um projeto que desejávamos tanto? Ou quando conseguimos experimentar coisas que nos são essenciais?

Um passeio ao ar livre, um momento de descanso, aquela nossa música preferida que toca quando menos esperamos, o que sinto agora escrevendo essas palavras na certeza de que elas vão te encontrar: em tudo isso há espaço para a alegria se manifestar. Acontece que, muitas vezes, também bloqueamos sua chegada, nos achando menos dignos dela ou nos culpando por senti-la enquanto tantas situações desagradáveis continuam girando ao nosso redor. E nos esquecemos, assim, do quão essencial ela é para o equilíbrio entre todas as nossas emoções. É tarefa minuciosa cuidar da alegria e dar atenção a ela, permitindo que permaneça ao nosso lado pelo tempo necessário para nos ajudar a lidar com outros sentimentos que surgem quando ela vai embora. Mas como podemos fazer isso? Como abrir caminho e dar licença para a alegria descansar em nós, entre nossos conflitos internos e externos? Emoção contagiante Primeiro, é importante entendermos alguns efeitos mais fisiológicos da alegria. Você sabia que, quando a sentimos, estimulamos a liberação de endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina? Esses hormônios são conhecidos também como “o quarteto da felicidade”, capazes de nos trazer sensações agradáveis de prazer, satisfação e bem-estar. Na presença deles, é como se uma onda de boas novas invadisse o nosso corpo, trazendo uma resposta emocional positiva e contagiante. Se estamos muito felizes, emanamos essa boa energia e afetamos também quem nos cerca. O mesmo acontece quando permanecemos ao lado de quem está preenchido por essa emoção. Na animação Divertida Mente (2015), essa ação fica bem clara. No filme, as emoções básicas (alegria, tristeza, nojo, medo e raiva) são representadas por personagens diferentes entre si. A figura da alegria é uma menina sorridente, de bem com a vida, otimista, empenhada em equilibrar o convívio com as outras emoções. Nem sempre ela consegue, às vezes passa um pouco da conta, mas é fácil percebê-la e se animar diante da sua presença.

Espalhando alegria e gentileza “A alegria é esse movimento que nos coloca em contato com o outro. Podemos experimentá-la de diversas formas, individuais ou em coletivo. Mas ela sempre parte desse ponto de se espalhar, ainda que por meio de um sorriso ou uma palavra gentil”, pontua a educadora Marina Reis. Uma vez por mês, Marina se transforma em Rosinha e, com o rosto pintado e um nariz de palhaço, leva um pouco de diversão e bom humor para pacientes em hospitais em Belo Horizonte. Ela me contou que enxerga a alegria como um rio, que se propaga em ondas quando atiramos uma única pedrinha. “Um movimento nosso, uma entrega, uma gentileza, um sorriso, são capazes de melhorar a vida do outro. E, como consequência, a nossa também. Assim se propaga a onda da alegria”, explica. “Se desejamos manter a alegria por perto, precisamos andar com os bolsos cheios de pedrinhas para atirar nos rios da vida.”

A essência da alegria é a conexão, um vibrante movimento que nos une uns aos outros (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) A mágica do singelo Trazendo para a nossa realidade, podemos enxergar essas pedrinhas como as pequenas coisas, os hábitos miúdos que incluímos em nossa rotina, a fim de torná-la mais receptiva à alegria. Cultivar pensamentos positivos, nos atentar para a bondade que ainda existe, manter contato com aquilo que nos conecta com nós mesmos. Por mais que as notícias negativas se espalhem com extrema facilidade, bombardeando nossos pensamentos e emoções, ainda é possível seguir semeando as coisas boas que trazemos em nós, sem nos alienar.