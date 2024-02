Conheça os cenários paradisíacos de Malta

Durante uma visita a Valletta, é imperdível conhecer a Co-Catedral de São João e seu museu , bem como o Palácio do Grande-Mestre, que abriga obras de renomados artistas. Além disso, vale aproveitar para relaxar nos três principais parques da cidade: Hastings Gardens, Upper Barrakka Gardens e Lower Barrakka Gardens.

Situada entre a Sicília e a Tunísia, no sul da Europa, Malta é um destino que encanta com seus cenários paradisíacos do Mediterrâneo, combinados com um clima jovem e uma vibrante cena cultural. A paisagem maltesa é um espetáculo por si só, com praias de areias douradas, cavernas misteriosas, formações rochosas imponentes e uma exuberante vegetação verde. O país é composto por três ilhas principais: Malta, Gozo e Comino.

A Blue Lagoon é uma das praias mais famosas de Comino (Imagem: Yuliya Halianiuk | Shutterstock)

Praias maltesas

Ao explorar as praias maltesas, o viajante será cativado pelos tons característicos de azul e pelas enormes formações rochosas que adornam o mar. A Blue Lagoon, em Comino, é uma das praias mais famosas, destacando-se por suas águas cristalinas e rasas, que se fundem com as areias claras, formando o cartão postal de Malta.

Na ilha de Gozo, o destaque fica para a deslumbrante Ramla Bay, com suas areias avermelhadas contrastando maravilhosamente com as águas azul-turquesa. E na ponta norte da ilha de Malta, Paradise Bay vive à altura de seu nome, atraindo tanto os habitantes locais quanto os turistas em busca de um refúgio paradisíaco.

Mais pontos turísticos

Além das praias, Malta oferece outros tesouros, como Mdina, a antiga capital do país, cercada por muralhas e mantendo seu charme medieval. O Blue Hole, um poço natural em alto-mar cercado por rochas, é uma atração imperdível para os amantes do mergulho. E para os entusiastas da vida noturna, St. Julian’s é o lugar ideal, com suas baladas, cassinos, bares, restaurantes e cafés, especialmente na animada região de Paceville.

Em resumo, Malta é muito mais do que um paraíso mediterrâneo; é um tesouro cultural e natural que promete uma experiência inesquecível para todos os seus visitantes.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem