5 receitas de pratos leves para começar a semana

Nada melhor do que começar a semana com uma alimentação saudável, equilibrada, saborosa e prática. Além de ajudar a manter a dieta em dia, bons hábitos alimentares também contribuem com a qualidade de vida. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas leves e deliciosas para você incluir na dieta. Confira!

Hambúrguer de feijão (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Hambúrguer de feijão

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-vermelho

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico ​

​ Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e lave o feijão em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio. Assim que a panela pegar pressão, cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair, retire a tampa, escorra a água e deixe o feijão esfriar. Transfira o feijão sem o caldo para um processador, coloque a cebola e o alho e bata até obter uma massa homogênea.

Em um recipiente, disponha o feijão batido e misture com a farinha de grão-de-bico. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Misture bem e leve a massa à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira e modele a massa no formato de hambúrguer. Em uma forma forrada com papel-manteiga, disponha os hambúrgueres e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando-os na metade do tempo. Após, retire do forno e sirva em seguida.

Espaguete de cenoura e abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

2 cenouras

2 xícaras de chá de molho de tomate

5 tomates-cerejas cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Com o auxílio de um cortador de legumes em espiral, fatie as abobrinhas e as cenouras no formato de espaguete. Em uma panela, coloque água suficiente para cobrir as abobrinhas e as cenouras e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as abobrinhas, as cenouras e o sal. Cozinhe por 2 minutos, desligue o fogo, escorra completamente a água e reserve as abobrinhas e as cenouras.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, acrescente os tomates-cerejas e refogue-os por 2 minutos. Junte o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano e misture bem. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Em um recipiente, disponha o espaguete de cenoura e abobrinha, cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.

Tabule tropical

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 pepino cortado em cubos

2 tomates sem sementes e picados

1 manga cortada em cubos

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, hortelã, cebolinha e salsinha a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água e deixe de molho por uma hora. Depois, escorra a água e coloque o trigo em uma tigela. Acrescente o pepino, os tomates, a manga e a hortelã. Tempere com azeite, sal, limão, pimenta-do-reino, cebolinha e salsinha. Sirva em seguida.