7 dicas para vencer a procrastinação

Algumas técnicas podem ajudar a equilibrar a produtividade e o bem-estar no dia a dia

A procrastinação pode ser um obstáculo para alcançar os seus objetivos. E, apesar de estar associada à preguiça, representa mais do que isso. Segundo Paulo Jubilut, biólogo e professor no Aprova Total, essa tendência pode ser atribuída a uma luta interna em que lembramos do que precisamos fazer, mas relutamos em nome dos prazeres imediatos.

“É o ato de evitar uma ação mais desafiadora, trocando-a por algo mais fácil e gratificante, como passar horas assistindo vídeos no TikTok. Essa busca por gratificação instantânea libera dopamina em nosso cérebro, reforçando o ciclo da procrastinação”, explica o especialista.

Causas da procrastinação

As causas da procrastinação podem ser diversas, desde o medo do fracasso até a comparação com os outros. O medo de não alcançar um padrão de perfeição pode levar à procrastinação, à medida que nos encontramos tentando dominar todos os detalhes de uma tarefa.