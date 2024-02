7 dicas para proteger a voz no Carnaval

Com a chegada do Carnaval, a alegria contagia as ruas e muitos foliões se preparam para cantar e se divertir. No entanto, é fundamental preservar a saúde vocal para garantir a diversão durante toda a festa. “A cantoria em ambientes ruidosos pode causar fadiga vocal, rouquidão e até mesmo edema nas cordas vocais, resultando em cansaço ao falar ou cantar”, explica Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em comunicação e oratória.

Por isso, Fernanda de Morais lista algumas dicas práticas para cuidar da sua voz neste período de festas. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Hidrate-se

Beba água regularmente para aumentar o conforto vocal e resistir aos efeitos de ressecamento causados pelo consumo de álcool. Consuma cerca de 11 copos de água por dia para relaxar a musculatura da laringe e prevenir danos vocais.