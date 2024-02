5 receitas irresistíveis e fáceis com legumes

Aprenda a preparar pratos irresistíveis para as refeições do dia a dia

Lave as batatas em água corrente, coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 35 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, corte as batatas ao meio e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa. Adicione a polpa ao brócolis com queijo e misture. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e coloque as batatas sobre ela. Recheie-as com o brócolis e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Separe os floretes de brócolis e lave em água corrente. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o brócolis e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, pique o brócolis e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o brócolis e refogue até dourar. Acrescente o creme de leite e misture bem. Junte o queijo muçarela e deixe derreter. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Os legumes são importantes fontes de vitaminas e minerais. Versáteis, eles podem ser preparados de forma simples e prática para as refeições do dia a dia. Além disso, são fundamentais para quem quer adotar uma alimentação saudável e saborosa. Pensando nisso, separamos 5 receitas com legumes para você experimentar. Confira!

Salpicão

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e ralada

1/2 pimentão picado

1 cenoura descascada e ralada

1 repolho ralado

1 maçã sem sementes, descascada e cortada em cubos

8 azeitonas sem caroço picadas

1 colher de sopa de mostarda

200 g de requeijão

6 colheres de sopa de maionese

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha e cheiro-verde para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o pimentão e refogue até ficarem macios. Acrescente a cenoura e refogue por 1 minuto. Em seguida, desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente e junte o repolho, a maçã, as azeitonas, o sal, a pimenta-do-reino, a mostarda, o requeijão e a maionese e mexa bem. Regue com o suco de limão, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Após, polvilhe o salpicão com batata-palha e cheiro-verde e sirva em seguida.

Medalhão de legumes

Ingredientes

150 g de batata descascada e cortada em cubos

1 abobrinha ralada

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas 1 ovo

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e noz-moscada moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse os vegetais. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Junte o ovo e mexa para incorporar. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a abobrinha e a cenoura e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e junte à mistura as batatas.

Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Abobrinha gratinada (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Abobrinha gratinada

Ingredientes

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

400 g de queijo muçarela fatiado

Sal, orégano, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Cubra o fundo de um refratário com azeite e faça uma camada de abobrinha. Adicione a cebola, o sal, o orégano, a pimenta-do-reino e o alho. Cubra com uma camada de queijo muçarela, regue com azeite e repita o processo até preencher toda a forma. Finalize com uma camada de queijo muçarela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Depois, com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 7 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Macarrão com legumes e atum

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e cortada em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

55 g de vagem picada

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

170 g de atum sólido

sólido 200 g de espaguete

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a cenoura e a vagem e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios, se precisar, coloque um pouco de água. Desligue o fogo e reserve.