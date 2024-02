10 destinos para quem deseja fugir da folia de Carnaval

Enquanto muitos se preparam para mergulhar na intensidade e na energia do Carnaval, há aqueles que preferem um ritmo mais tranquilo. Para algumas pessoas, a folia e a agitação das festas não são a melhor maneira de recarregar as energias. Em vez disso, optam por uma abordagem mais relaxante, aproveitando o feriado para viajar e desfrutar de momentos de tranquilidade longe das multidões.

Conforme o Ministério do Turismo, a busca por pacotes de viagens para o Carnaval teve um aumento de 114% em comparação com o ano passado. A circulação na rodoviária do Rio de Janeiro também promete ser intensa, com cerca de 493 mil pessoas nas instalações. A previsão é de 32.381 mil embarques e 33 mil desembarques aconteçam em um único dia, sexta-feira (9).

Segundo a concessionária, os destinos mais procurados são as cidades praianas, serranas, do interior e da costa verde do estado do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.