Veja como é importante cultivar a autenticidade

O medo da rejeição cria uma barreira para aqueles que desejam romper com a convenção e abraçar sua verdadeira essência

Faz tempo que tenho me percebido preso em uma determinada foto e vivendo com comportamentos como se fosse uma sequência de posts seletivos e manipulados a partir daquele minúsculo aparelho que cabe na palma da mão. Na era em que as redes sociais se tornaram palcos de representações cuidadosamente curadas, quando a busca incessante por validação substitui a genuinidade, a pressão para se encaixar em padrões sociais preestabelecidos tem levado a mim e muitos outros a esconder suas verdadeiras identidades, perpetuando uma cultura superficial.

O problema da falta de autenticidade se manifesta em relacionamentos rasos, carreiras desprovidas de paixão e uma constante sensação de vazio existencial. As máscaras que usamos diariamente obscurecem não apenas nossa visão pessoal, mas também minam a essência vital que torna cada indivíduo único.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O medo da rejeição pode ser avassalador

O medo da rejeição e do julgamento, tanto pessoal quanto profissional, cria uma barreira para aqueles que desejam romper com a convenção e abraçar sua verdadeira essência. Além disso, a tentação de se conformar, de se ajustar aos moldes impostos pela cultura predominante, pode ser avassaladora. A incessante pressão para alcançar padrões de beleza, sucesso e aceitação, muitas vezes, leva à autossupressão, comprometendo a integridade do ser.